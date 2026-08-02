Promueve Guadalupe días de aquaerobics en Unidades Deportivas

Jesús Zavala, coordinador de Deportes de Guadalupe, invitó a la población a sumarse a estas actividades que combinan el ejercicio físico con el trabajo acuático

Con el firme objetivo de fomentar el deporte y el bienestar entre los ciudadanos, el Gobierno de Guadalupe, a través de la Secretaría de Deporte, sumó a sus cuatro Unidades Deportivas a la activación acuática, impartiendo clases de aquaerobics dirigidas a adultos durante esta temporada de verano.

Jesús Zavala, coordinador de Deportes de Guadalupe, invitó a la población a sumarse a estas actividades que combinan el ejercicio físico con los beneficios del trabajo en agua.

“Tenemos en cuatro unidades, como son CEDEREG, Jorge Treviño, Dos Ríos y Cañada Blanca, clases de aquaerobics para todos los adultos, para que realicen actividades físicas y acuáticas. Toda la gente que se quiera inscribir lo puede hacer en cada una de las unidades en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde”, destacó Zavala.

Sedes, horarios e instructoras

Para facilitar la asistencia de la comunidad, las actividades cuentan con opciones en turnos matutinos y vespertinos distribuidas de la siguiente manera:

CEDEREG:

Horarios: Matutino de 9:30 a 10:30 horas | Vespertino de 19:00 a 20:00 horas. Instructora: Janeth López.



Unidad Deportiva Dos Ríos:

Horarios: Matutino de 7:50 a 8:50 horas (con Nelly Armandina Coronado Tovar) | Vespertino de 18:00 a 19:00 horas (con Flor Alicia Luna Escareño).



Unidad Deportiva Cañada Blanca:

Horario: Matutino de 10:00 a 11:00 horas. Instructora: Yarizeth Hernández García.



Unidad Deportiva Jorge Treviño:

Horario: Vespertino de 17:00 a 18:00 horas. Instructora: María Elena Hernández Guerrero.



Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en integrarse a los grupos pueden acudir directamente a la unidad deportiva de su preferencia en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas para realizar su registro.