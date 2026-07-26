Promueve Estado uso de NLínea para acelerar trámites de AyD

Las autoridades recordaron a la ciudadanía y al sector empresarial que la ventanilla digital se encuentra operativa las 24 horas

Con el firme objetivo de agilizar la operación del sector productivo y promover la transformación digital, el Gobierno de Nuevo León brindó capacitación a 60 empresas y ciudadanos para la gestión digital del trámite de Contratación de Servicios para Uso Comercial e Industrial de Agua Potable y Drenaje Sanitario.

La sesión se llevó a cabo a través de la plataforma estatal NLínea, en una acción conjunta entre la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

El taller gratuito formó parte de la estrategia estatal "Nuevo León Cumple: Todo en NLínea + Reglas Claras", un esfuerzo impulsado desde marzo pasado por la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Samuel García, y la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Miguel Flores. Dicha iniciativa reúne a 10 cámaras empresariales y 19 dependencias para transparentar inspecciones, eliminar malas prácticas y optimizar la atención a usuarios.

Procesos más ágiles y seguros

Durante el encuentro virtual, especialistas guiaron a los participantes en un recorrido paso a paso por el portal. Julio Alberto Aguilar, Director General de la CEMER, destacó las ventajas de este ecosistema digital, el cual reduce los tiempos de atención hasta en un 80% y disminuye los requisitos en un 30%, incorporando además Expediente Único y tecnología blockchain para garantizar el seguimiento en tiempo real y la autenticidad de los documentos emitidos.

"A la fecha tenemos registrados 45 trámites y estamos en proceso de liberar otros 60. Esperamos que para finales de 2026 tengamos poco más de 100 trámites digitalizados y, al concluir la administración, superar los 174", detalló Aguilar.

En la capacitación participaron también representantes clave de Agua y Drenaje, dependencia que actualmente ofrece 11 trámites digitales dentro del portal, entre los que destacan Factibilidades, Dictamen Pluvial, Proyectos de Redes e Infraestructura, Tenencia de la Tierra y Depósitos de Garantía.

Oferta continua de capacitaciones

Las autoridades recordaron a la ciudadanía y al sector empresarial que la ventanilla digital se encuentra operativa las 24 horas en el portal nlinea.nl.gob.mx.

Asimismo, informaron que cada viernes se realizan talleres virtuales gratuitos para orientar sobre distintas gestiones. La próxima cita está programada para el 31 de julio, enfocada en el procedimiento de visita de verificación en materia de impacto y riesgo ambiental.