Promueve DIF Monterrey inclusión con la 'Experiencia Oscura 2026'

La iniciativa busca sensibilizar a la comunidad y a los servidores públicos sobre las barreras cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad visual

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Bastón Blanco, el DIF Monterrey llevó a cabo la actividad “Experiencia Oscura 2026”, una iniciativa diseñada para sensibilizar a la comunidad y a los servidores públicos sobre las barreras cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad visual.

La dinámica, celebrada en un restaurante de la ciudad, consistió en un desayuno a ciegas donde los asistentes ,provistos de antifaces, lentes que simulan la visión de túnel y bastones blancos—, experimentaron las dificultades de orientación, movilidad y reconocimiento de objetos a las que este sector de la población se confronta diariamente.

El evento contó con la participación de la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, la directora general de la institución, Ivonne Álvarez, así como de regidores, secretarios municipales y diputados locales, quienes refrendaron el compromiso gubernamental de construir una ciudad más empática, accesible e inclusiva.

Un modelo integral de inclusión social

Esta actividad se suma a la agenda de políticas públicas que el DIF Monterrey ha impulsado desde el inicio de la presente administración para mejorar la autonomía y la calidad de vida de los regiomontanos en situación de vulnerabilidad. Entre los programas e infraestructura destacados se encuentran:

• Infraestructura especializada: La renovación de la Ciudad de la Inclusión, la Clínica de Atención Integral al Autismo y la apertura de nuevas Unidades Básicas de Rehabilitación.

• Programas de salud y movilidad: Campañas como Rampas que Resuelven y Monterrey se ve mejor sin cataratas, enfocadas en eliminar barreras arquitectónicas y devolver la salud visual.

• Inclusión laboral y educativa: La impartición de talleres de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en empresas nacionales e internacionales para fomentar entornos de trabajo accesibles para la comunidad con discapacidad auditiva.