Promueve Congreso de NL participación política de mujeres

Entre las actividades que hicieron las mujeres fue la simulación del proceso legislativo, talleres de participación política, espacios de diálogo

La diputada del PAN, Myrna Grimaldo invitó a un grupo de mujeres de Monterrey a ser ‘diputadas por un día’, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana de las mujeres en asuntos políticos.

Conocen funcionamiento del Poder Legislativo

Esta reunión se llevó a cabo en el Congreso, en donde todas las mujeres conocieron qué es lo que se hace desde el Poder Legislativo.

“Este espacio es para que más mujeres se reconozcan como agentes de cambio, capaces de participar, proponer y transformar su entorno desde la política. “Buscamos fortalecer el papel de la mujer en la política mexicana, promoviendo su liderazgo, voz y capacidad de transformación en la vida pública”, dijo la diputada Myrna Grimaldo.

Realizan actividades y simulación legislativa

Entre las actividades que hicieron las mujeres fue la simulación del proceso legislativo, talleres de participación política, espacios de diálogo, además de un momento para que en conjunto hicieran propuestas ciudadanas que en el corto y mediano plazo se pudieran presentar formalmente en el Congreso del estado.

Promueven participación de otros sectores

Dentro del Poder Legislativo se busca que, así como las mujeres, otros grupos también se interesen por participar en la toma decisiones ya que diariamente hay visitas de alumnos tanto de educación básica como de superior y media superior, en donde se les explica detalladamente lo que hacen los diputados dentro y fuera del Congreso local.