Promete nuevo secretario de seguridad ajustes en municipios

La llegada de Gerardo Escamilla a la “Nueva Fuerza Civil” incluirá cambios en la estrategia de seguridad actual con una mayor coordinación con las policías municipales.

En entrevista para INFO 7, Escamilla puntualizó que la actual estrategia necesitaba ajustes entre ellos hacer una división por regiones que por cercanía compartan las mismas problemáticas.

“Los números no son favorecedores a lo que venimos haciendo y esto nos implica hacer ajuste, no quiere decir que la estrategia no pueda ser perfeccionable, lo vamos a hacer en unas cosas, como establecer mesas de gestión judicial, que nos permitan un plan de persecución penal.

“Y sobre todo atender los problemas por regiones, anteriormente veíamos a la Zona Metropolitana como una sola región y hoy hemos dividido la zona metropolitana en siete regiones donde aquellos municipios que coinciden con criminalidad y los limites territoriales y la comunicación que permiten y facilitan la ejecución de estos delitos los vamos a atender en particular”, indicó Gerardo Escamilla.

Puntualizó que por orden del gobernador Samuel García se reunirá con los secretarios de seguridad de todos los municipios sin importar qué partido político gobierne.

Además, buscarán un mejor acercamiento con la Fiscalía General del Estado y también con la Fiscalía General de la República, incluso indicó que ya ha tenido pláticas con el actual encargado de despacho de la corporación estatal, Pedro Arce.

“Tengo instrucciones del gobernador de así hacerlo, lo vamos a hacer en lo individual primero con los secretarios de seguridad pública, que nosotros como titulares de este tipo de áreas somos apolíticos.

