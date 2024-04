Promete Lorenia análisis técnico en Centrito

No han regresado los clientes, las ventas no se han recuperado para nada, la gente no se ha acercado al Centrito.



Muchos no han podido acceder a los apoyos que en algún momento se dieron el año pasado, hay una bolsa que no se ha repartido, y ya se hizo una petición, a partir de la junta de vecinos, para que se transparente y ver cuánto dinero hay y ver la manera en que se pueda hacer llegar a los comerciantes, agregó.