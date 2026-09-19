Promete estado dos nuevas estaciones de monitoreo del aire

Una de las nuevas estaciones será instalada en la zona sur de la ciudad, mientras que la segunda estará ubicada en el Valle de Salinas

El gobierno del estado anunció la instalación de dos nuevas estaciones de monitoreo de la calidad del aire, con las que la red pasará de 15 a 17 estaciones fijas en la zona metropolitana de Monterrey.

Una de las nuevas estaciones será instalada en la zona sur de la ciudad, mientras que la segunda estará ubicada en el Valle de Salinas, regiones que, de acuerdo con las autoridades, han registrado un importante crecimiento urbano.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, explicó que la ubicación de estos nuevos puntos busca ampliar la cobertura del monitoreo y medir la calidad del aire en las zonas donde se concentra la población.

“Prácticamente vamos a tener cubierta toda el área metropolitana de Monterrey. Entendemos que el criterio es medir donde viva la gente. En la zona sur no sabemos si será en la zona sur aún del municipio de Monterrey o en Santiago, vamos a decir la referencia en la Carretera Nacional que ha crecido mucho la mancha urbana para esa zona y la otra es la la zona del Valle de Salinas donde también tenemos municipios en ultracrecimiento como lo es Salinas, como lo es Ciénega, como lo es Zuazua, El Carmen por eso se determina poner allá estas estaciones”, explicó Lozano.

Actualmente, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, SIMA, cuenta con 15 estaciones fijas y dos estaciones móviles. Con las dos nuevas estaciones, la red alcanzaría un total de 19 puntos de monitoreo.

El gobernador Samuel García aseguró que su administración está atendiendo el problema de la calidad del aire en Nuevo León.

“Esa es una realidad de Nuevo León que estamos realmente resolviendo el tema del aire”, dijo.

El mandatario añadió que el estado destinó 20 millones de pesos a la nueva red de monitoreo y es que fue renovada.

“La más robusta, real, certificada por norma”, dijo.

De acuerdo con el gobierno estatal, el SIMA es actualmente la red de monitoreo de calidad del aire más moderna del país.