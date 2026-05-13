Promedia IMSS NL una cirugía de trasplante al día en 2026

El IMSS realizó 126 trasplantes en los primeros cuatro meses del año, consolidando a Nuevo León como referente en medicina de alta especialidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León alcanzó un logro en materia de salud durante el primer cuatrimestre de 2026, al registrar un promedio de un trasplante diario, devolviendo la esperanza a pacientes con enfermedades terminales o crónicas.

Del 1 de enero al 30 de abril, equipos multidisciplinarios de la entidad lograron realizar 126 trasplantes de órganos, tejidos y células, consolidando al estado como un referente nacional en medicina de alta especialidad.

“En los primeros 120 días de 2026, hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León realizaron 126 trasplantes a pacientes que necesitaban un órgano, tejidos o células para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida. Ello representa que, en promedio, todos los días se le da una nueva esperanza de vida al menos a una persona por medio de un trasplante”, informó el instituto.

La actividad quirúrgica se desglosó de la siguiente manera: 54 trasplantes de córnea, 36 trasplantes de médula ósea, 31 trasplantes de riñón, 3 trasplantes de hígado, 1 trasplante de corazón, 1 trasplante de pulmón.

El éxito de estos procedimientos recae en tres pilares hospitalarios del estado, cada uno con programas de vanguardia y reconocimiento internacional.

UMAE Hospital de Especialidades No. 25 tiene programas activos desde 1980, lidera en riñón, córnea, médula ósea e hígado, atendiendo tanto a población adulta como pediátrica.

Mientras que la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 su programa de trasplante cardíaco se realiza desde 1997, siendo un referente para la atención de los pacientes con insuficiencia cardiaca. Fue la primera institución pública del país en obtener licencia de Cofepris para trasplante de pulmón, sumando ya cinco procedimientos pulmonares y cuatro bipulmonares en su historia reciente.

Y el Hospital General de Zona No. 33 activó su programa de procuración y trasplantes desde septiembre de 2009.

Las autoridades del IMSS destacaron que procedimientos como los trasplantes de corazón y pulmón exigen una infraestructura de primer nivel y personal médico con formación específica en centros de excelencia mundiales.

“Estas unidades médicas del IMSS en Nuevo León cuentan con personal especializado que trabaja con entusiasmo, tanto en la procuración como en el trasplante de órganos, en beneficio de todos aquellos pacientes que esperan con ilusión la llegada de un órgano para seguir viviendo”, señaló el IMSS.

Con estos resultados, el IMSS en Nuevo León reafirmó su compromiso con la alta complejidad médica, impulsando la cultura de la donación de órganos como la pieza clave para que este motor de vida no se detenga.