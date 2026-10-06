Prohibición de celulares en NL será en primeros años de primaria

Educación de Nuevo León afina las reglas para celulares en aulas; en media superior contempla regular su uso sin prohibirlo totalmente

La Secretaría de Educación de Nuevo León adelantó que la restricción total de teléfonos celulares solo será efectiva en los primeros años de primaria, mientras que para el resto de los niveles se contempla el uso regulado.

Educación aún define los grados donde se permitirán celulares

Sin embargo, a poco menos de un mes de que entre en vigor el decreto federal para reglamentar los dispositivos en las aulas, la dependencia estatal aún no define los grados donde serán permitidos.

"Restricción con regulación, porque hay primaria desde primero y ahí sí podríamos hablar de restricción, y hay primaria en sexto que pudiéramos hablar de regularización, esa parte fina es la que estamos trabajando". "En educación media superior ya sí es regulación totalmente y no necesariamente la prohibición total, como sí sería en los primeros grados de educación básica", dijo Juan Paura, titular de la Secretaría.

Escuelas podrán autorizar su uso para actividades específicas

Durante rueda de prensa, el funcionario agregó que los menores incluidos en la restricción podrán utilizar los dispositivos sólo en casos muy particulares.

"Esto ya va a quedar a consideración de la escuela, dependiendo el programa, la currícula que esté aplicando y el maestro, si dice: 'El día de hoy vamos a trabajar con una actividad que es requerida utilizar el teléfono celular', pues ya se les hará de su conocimiento", resaltó.

La reglamentación a utilizar en Nuevo León, aseguró Paura, deberá quedar definida para antes del próximo 3 de noviembre, que es cuando entra en vigor el acuerdo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Buscan mantener el aprendizaje de nuevas tecnologías

En ese sentido, puntualizó que pretender acatar la disposición sin descuidar el aprendizaje de las nuevas tecnologías, particularmente en niveles académicos mayores donde existen carreras técnicas que las necesitan.