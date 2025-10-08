Programa 'Transformando Monterrey' a la colonia Canteras

Luego de pintar más de 4,500 viviendas en la colonia Independencia, esta iniciativa llega a una nueva colonia, donde buscan beneficiar otras 1,600 casas

Como parte del objetivo de rehabilitar un millón de metros cuadrados en fachadas, este martes el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inauguró el programa "Transformando Monterrey" en la colonia Canteras.

Luego de pintar más de 4,500 viviendas en la colonia Independencia, esta iniciativa llega a una nueva colonia, donde buscan beneficiar otras 1,600 casas, aproximadamente.

“Hoy estamos aquí en la colonia Canteras donde estamos implementando también el programa Transformando Monterrey, que es, vamos a decirlo, una segunda etapa en donde la idea o el objetivo aquí, nada más en esta parte de la ciudad, son 1,600 casas aproximadamente”, detalló.

Aunado a esto, el edil de la capital regia adelantó que contempla llevar este programa a más zonas de la ciudad, entre ellas, los famosos condominios Constitución.

“Vamos a seguir obviamente con otras etapas de este programa y que también se va a extender este programa, hay que decirlo, en una modalidad relativamente distinta para el centro de la ciudad; incluso estamos platicando con los vecinos de Condominios Constitución y también vamos a estar atendiendo la zona norte y norponiente”, anunció.

Recordemos que "Transformando Monterrey" no solo implica pintar fachadas, busca brindar atención integral de la ciudad, incluyendo a sus habitantes. Un ejemplo es que este martes se realizó la entrega de sillas de ruedas, andadores y bastones, se reparó el alumbrado

Durante esta inauguración, de la Garza Santos estuvo acompañado de su esposa y presidenta del DIF, municipal, Gaby Oyervides, la directora del mismo, Ivonne Álvarez, el jefe del Gabinete, Fernando Margaín; así como en compañía de los secretarios de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; de Administración, Marcelo Segovia; de Servicios Públicos, Mayela Quiroga y de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón