Programa de microcréditos impulsa economía en Monterrey

Durante un recorrido, Lorena de la Garza reconoció el avance del programa de créditos sin intereses que fortalece a comercios regiomontanos.

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La diputada local, Lorena de la Garza, respaldó públicamente el programa municipal “Microcréditos, Emprende y Resuelve”, una iniciativa del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, que busca incentivar el autoempleo y fortalecer la economía familiar en la capital del estado. Hasta la fecha, el proyecto ha beneficiado a más de 3,900 familias regiomontanas.

Durante un recorrido de supervisión por la zona norte del municipio, la legisladora reconoció el impacto de esta política pública, la cual acumula una inversión superior a los 53 millones de pesos. Destacó de manera particular la responsabilidad financiera de los ciudadanos, ya que el programa registra un excelente promedio en el cumplimiento de pago.

“En Monterrey hay mucha gente trabajadora, con buenas ideas y ganas de crecer, pero a veces lo único que falta es un empujoncito. Estos créditos representan una oportunidad para quienes quieren emprender o fortalecer lo que con tanto esfuerzo han construido”, expresó.

Como parte de la jornada, las autoridades visitaron negocios locales como el "Taller de Herrería Master Welder" y el local de "Regalos y Novedades Ara", donde escucharon los testimonios de los comerciantes beneficiados.

El programa “Microcréditos, Emprende y Resuelve” ofrece esquemas de financiamiento individual de hasta 70 mil pesos y créditos comunales de hasta 80 mil pesos. Una de las principales ventajas operativas del sistema es que no genera intereses para aquellos beneficiarios que realicen sus pagos de manera puntual.