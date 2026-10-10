Programa 'Ayudamos' suma 117,000 beneficiarias en un año

El gobernador Samuel García subrayó que Nuevo León se posiciona como el único estado del país que otorga este tipo de apoyo integral directo

Al cumplirse un año de la puesta en marcha del programa "Ayudamos a las Mujeres", el gobernador, Samuel García, destacó que la iniciativa ha logrado respaldar a más de 117,000 cuidadoras, jefas de familia y emprendedoras en la entidad.

Durante una entrega de más de 700 tarjetas realizada en el Macrocentro Comunitario San Bernabé, en compañía de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario estatal subrayó que Nuevo León se posiciona como el único estado del país que otorga este tipo de apoyo integral directo.

"Hay un programa que me da mucho gusto que es 'Ayudamos' que cumple hoy un año y este sí es idea de Mariana. Somos el único estado que ayudamos a las mujeres, madres de familia, jefas de familia, emprendedoras, cuidadoras, 2,000 pesos al mes y el transporte gratis", puntualizó el Gobernador, quien recordó que la meta sexenal es alcanzar las 200 mil mujeres inscritas.

Asimismo, García Sepúlveda refrendó su compromiso de cerrar la administración con el impulso de grandes obras de infraestructura, movilidad y seguridad social en beneficio de las familias neoleonesas.

Un respiro y herramientas para salir adelante

Por su parte, Mariana Rodríguez enfatizó que el programa nació con la visión de reconocer los múltiples sacrificios cotidianos de las mujeres y ofrecerles herramientas reales de superación económica y personal.

"Lo que buscamos con 'Ayudamos a las Mujeres' es que las mujeres sean vistas, que las cuidadoras, las jefas de familia, las madres solteras y las emprendedoras tengan estas herramientas en su mano. Ese es el nuevo Nuevo León, un lugar en donde las mujeres tengan todas las herramientas para hacer realidad sus sueños", expresó Rodríguez Cantú.

El esquema de apoyo no solo contempla la aportación económica mensual de $2,000 pesos, sino que incluye movilidad gratuita mediante el uso de la misma tarjeta para el servicio del metro, transmetros y camiones urbanos.

En el evento también participaron el secretario general de Gobierno, Miguel Flores; el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta; el subsecretario de Protección Social y Oportunidades, Irving Delgado; y la directora de Desarrollo Político, Melissa González, quienes refrendaron el compromiso institucional de colocar a las mujeres en el centro de las políticas públicas del Estado.