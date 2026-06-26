Programa 'Ayudamos de Cerca' llega a 5,000 personas

La estrategia reunió a casi 5 mil personas en Ciénega de Flores, García y Juárez, donde se acercaron programas sociales, orientación y apoyos a familias

La estrategia de atención ciudadana “Ayudamos de Cerca”, impulsada por el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia sumó cerca de 5 mil personas en tres ediciones, luego de recorrer Ciénega de Flores, García y Juárez.

En su tercera edición, realizada en el municipio de Juárez, más de 2,400 personas acudieron desde temprana hora para recibir atención directa, orientación y acceso a los programas y servicios de la dependencia.

La Plaza Principal de Juárez fue sede, donde desde la noche del miércoles comenzaron a llegar las primeras personas con el propósito de dialogar personalmente con el secretario a partir de las 5:00 horas.

Durante el evento también participó la presidenta municipal, Mónica Oyervides, junto con funcionarios estatales y municipales.

“Ver la respuesta que Ayudamos de cerca está teniendo en los municipios nos motiva a seguir llevando nuestro mensaje, que es generar un piso parejo para todas y todos, a los rincones de Nuevo León “, expresó Arratia.

El secretario señaló que la idea de este espacio a nivel estatal nació exactamente en este municipio mientras se desempeñó como alcalde con Miércoles ¡a la orden!, estrategia que retomó la actual presidenta municipal y que continúa siendo un referente en materia de atención ciudadana en todo Nuevo León.

“Aquí nació Ayudamos de cerca, precisamente con un motivo principal y una meta enfocada: poder brindar atención y escuchar las necesidades de toda nuestra gente que se levanta desde muy temprano para trabajar, que no puede visitarnos en la dependencia gubernamental porque su jornada laboral no se los permite. Hoy venimos hasta aquí, porque en nuestra gestión el gobierno sale del escritorio y viene directamente a los municipios”, señaló.

Arratia destacó que ahora desde la secretaría trabaja con el mismo compromiso por brindar el apoyo a todas las familias de Juárez.

“Ningún otro gobierno en todo el país impulsa lo que nosotros, apoyos enfocados principalmente en nuestras mujeres. Lo que hoy estamos logrando gracias a la consolidación de nuestros cuatro programas estratégicos: Ayudamos a las Mujeres en sus vertientes Impulso a Cuidadoras y Jefas de Familias; Hambre Cero y Personas con Discapacidad, es regresarles la dignidad y la esperanza a miles de familias de todo Nuevo León… y así seguiremos”, dijo el secretario.

Por su parte, la presidenta municipal Mónica Oyervides, agradeció la colaboración que se ha tenido para acercar los beneficios del gobierno estatal, destacando que desde el día uno que asumió la titularidad de Igualdad e Inclusión, el secretario se comprometió a continuar trabajando por un gobierno abierto en el municipio, que beneficie a todas y todos.

En el evento las y los ciudadanos recibieron información y orientación para ingresar a los programas estratégicos de la Secretaría.

También pudieron realizar gestiones para acceder a aparatos funcionales como sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas, entre otros apoyos que contribuyen a mejorar la calidad de vida.