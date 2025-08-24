Prófugo un implicado en robo a influencer Alfredo Valenzuela

La Fiscalía General del Estado confirmó que, aunque tres hombres ya fueron vinculados a proceso, aún falta detener a un cuarto integrante de la banda

Permanece prófugo uno de los presuntos responsables del robo millonario a la residencia del influencer Alfredo Valenzuela, ubicada en Olinalá, en el municipio de San Pedro. La Fiscalía General del Estado confirmó que, aunque tres hombres ya fueron vinculados a proceso, aún falta detener a un cuarto integrante de la banda.

Durante el robo con violencia, sustrajeron joyería, dinero en efectivo y un automóvil Lamborghini. Aunque en una primera versión se manejó que los implicados eran extranjeros, las investigaciones confirmaron que son mexicanos, lo que descarta la presencia de una banda internacional dedicada a este tipo de delitos.

Además, se investiga su probable participación en robos a casa habitación en el municipio de Villa de Santiago.