Información difundida por la empresa señala que una de las posibles causas habría sido el sobrecalentamiento del sistema transportador tras una falla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal el área total donde se registró un incendio en la planta Guerrero de Ternium ubicada en el municipio de San Nicolás de Los Garza, como medida de seguridad mientras se investigan las causas del siniestro y sus posibles afectaciones al medio ambiente.

Profepa inspecciona planta de Ternium tras incendio en San Nicolás

El incendio ocurrió alrededor de las 22:00 horas del pasado 12 de noviembre, en la nave industrial conocida como “Decapado 2”, donde se utiliza ácido clorhídrico para limpiar las láminas de acero y retirar los restos de óxido.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, una de las posibles causas habría sido el sobrecalentamiento del sistema transportador, luego de que este se atascara. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado qué provocó el incendio, por lo que será necesario realizar peritajes independientes.

Durante una inspección realizada del 13 al 15 de noviembre, personal de la Profepa encontró rastros de hollín en el techo y daños en la estructura de la nave, incluida la destrucción parcial de su sección central.

Aunque los tanques donde se almacena el ácido clorhídrico se encontraban aparentemente en buenas condiciones, los inspectores detectaron que el fuego alcanzó el equipo encargado de controlar las emisiones contaminantes que se generan durante el proceso de limpieza del acero.

Ternium deberá cumplir siete medidas ambientales

Ante estos hallazgos, la Profepa ordenó a Ternium cumplir con 7 medidas de urgente aplicación, entre ellas realiza la limpieza y contención de los líquidos acumulados, identificar su composición mediante estudios de laboratorio y demostrar que los residuos generados durante la emergencia fueron manejados y dispuestos conforme a la normativa ambiental.

Además, la empresa deberá entregar los resultados de las investigaciones para determinar qué provocó el incendio, presentar los dictámenes técnicos sobre sus posibles consecuencias ambientales y proporcionar un plano que permita identificar los drenajes pluviales e industriales cercanos al área afectada.

La Profepa mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de estas medidas y revisará los resultados de los estudios y peritajes antes de determinar las posibles afectaciones ambientales y las condiciones en las que se podrá reanudar operaciones el área de “Decapado 2”.