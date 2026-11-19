La clausura continuará hasta que las autoridades revisen los estudios y confirmen el cumplimiento de las medidas para reanudar operaciones.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente el área donde se registró un incendio en la planta Guerreo de Ternium, en San Nicolás, mientras se investigan las causas del siniestro y sus posibles daños al medio ambiente.

El incendio ocurrió la noche del pasado 12 de noviembre en la nave industrial conocida como “Decapado 2”, donde se utiliza ácido clorhídrico para limpiar láminas de acero.

Ante esto, la dependencia ordenó a la empresa cumplir con siete medidas, entre ellas limpiar y contener los líquidos acumulados, analizar los residuos y presentar estudios para determinar las posibles consecuencias ambientales.

La empresa también deberá entregar los resultados de las investigaciones sobre el origen del incendio y demostrar que los residuos generados durante la emergencia recibieron un manejo adecuado.

La clausura se mantendrá mientras la autoridad revisa los estudios y verifica el cumplimiento de las medidas antes de determinar cuándo podrá reanudar operaciones esta área.