Procesan a segundo implicado en homicidio en Arboleda, San Pedro

Alexis 'N' fue vinculado a proceso como coautor del homicidio de Juan Carlos García Núñez, ocurrido el 13 de abril en el sector Arboleda, San Pedro Garza García

Alexis “N”, señalado como el segundo implicado en el asesinato de Juan Carlos García Núñez, de 26 años, ocurrido el pasado 13 de abril en el sector Arboleda, en el municipio de San Pedro, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Alexis “N”, detenido hace apenas una semana, es investigado por su presunta participación como coautor del crimen.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría sido el encargado de contactar a un oficial de Tránsito de San Pedro para solicitarle que detuviera el vehículo en el que viajaba la víctima.

Una vez realizada la detención vial, el agente presuntamente se comunicó con Alexis “N” para informarle que la camioneta ya había sido interceptada, momento en el que se registró el ataque armado.

Durante la audiencia, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves formuló la imputación en contra del acusado.

La Fiscalía informó que el juez resolvió vincularlo a proceso tras valorar los datos de prueba presentados por la representación social.

"El juez valora datos de prueba enunciados por el A.M.P.I. para acreditar la existencia de delitos, así como la posible responsabilidad del imputado en los hechos descritos, por lo que le resuelve su situación jurídica, estimando pertinente y necesario dictar auto de vinculación a proceso en su contra para ser investigado por el delito solicitado", informó la Fiscalía.

Asimismo, la autoridad precisó la presunta participación del detenido en la planeación del crimen.

"Se vinculó a proceso a Alexis 'N' como coautor del homicidio de la víctima de nombre Juan Carlos; toda vez que tomó parte directa en la preparación y coordinación para facilitar que un coinvestigado, mismo que ya se encuentra vinculado a proceso, el día 13 de abril de 2026, alrededor de las 12:43 horas, en el sector conocido como Complejo Arboleda, en el municipio de San Pedro Garza García, portando un arma de fuego le disparara en diversas ocasiones a la víctima, mismo que se encontraba a bordo de un vehículo de la marca Grand Cherokee tipo Jeep en color blanco, perdiendo la vida en dicho lugar a consecuencia de lesiones craneoencefálicas secundarias al trayecto de proyectiles de arma de fuego", detalló la dependencia.

El homicidio ocurrió a plena luz del día y generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad en una de las zonas de mayor afluencia del municipio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que las investigaciones continúan, particularmente en lo relacionado con la presunta participación de agentes de Tránsito del municipio de San Pedro, quienes habrían intervenido en la detención del vehículo momentos antes del ataque.