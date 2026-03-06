Procesan a mujer por secuestro agravado en Monterrey

Los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2024 en la colonia Fraccionamiento Bernardo Reyes, donde un joven de 21 años fue interceptado en la vía pública

Una mujer fue acusada por su presunta participación en un secuestro agravado ocurrido en el municipio de Monterrey.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Tania “N”, de 32 años de edad, quien fue notificada del mandato judicial al interior de un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, donde actualmente permanece internada.

Acusan a mujer por secuestro agravado contra joven en Monterrey

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2024 en la colonia Fraccionamiento Bernardo Reyes, donde un joven de 21 años fue interceptado en la vía pública por varios hombres que lo sometieron y lo llevaron a un domicilio del sector.

En ese lugar, presuntamente se encontraba la mujer ahora señalada junto con otros sujetos, quienes acusaron a la víctima de proporcionar información a las autoridades.

Víctima fue trasladada y abandonada tras agresión

Posteriormente, el joven fue trasladado a calles de la colonia Central, donde fue agredido con un arma de fuego y abandonado.

A pesar de la agresión, la víctima logró liberarse y solicitar ayuda, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Juez de Control definirá situación jurídica

La mujer quedó a disposición de un Juez de Control, autoridad que se encargará de definir su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.