Procesan a joven por crimen ocurrido en Arboleda, en San Pedro

La Fiscalía de Nuevo León ejecutó una orden de aprehensión contra un joven de 18 años por su presunta participación en un homicidio registrado en San Pedro

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Carlos “N” y/o Eugenio “N”, de 18 años, señalado como presunto responsable del homicidio de un hombre ocurrido el pasado 13 de abril en el complejo Arboleda, en San Pedro.

La orden fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones al interior de un Centro de Reinserción Social en Durango, donde el joven permanece internado.

De acuerdo con las investigaciones, presuntamente disparó contra la víctima cuando ésta se encontraba dentro de una camioneta, provocándole la muerte en el lugar.

El detenido quedó a disposición de un juez de Nuevo León para continuar con el proceso correspondiente.