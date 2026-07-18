Procesan a joven por balear a dos motociclistas en Escobedo

La Fiscalía informó que el ahora imputado enfrenta cargos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa

Cuando ya se encontraba internado en un Centro de Reinserción Social del Estado por una causa distinta, autoridades notificaron una orden de aprehensión a Gustavo “N”, de 19 años, señalado como uno de los principales presuntos responsables del ataque armado registrado el pasado 12 de junio de 2026 en el municipio de Escobedo, en el que un joven perdió la vida y otro más resultó gravemente herido.

La Fiscalía informó que el ahora imputado enfrenta cargos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que fue puesto a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica dentro del proceso penal.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Gustavo “N” habría participado en la agresión armada ocurrida sobre la calle Cerro del Obispado, en la colonia Provileon, en Escobedo.

Las indagatorias establecen que las dos víctimas, ambas de 18 años de edad, circulaban a bordo de una motocicleta cuando fueron alcanzadas por un vehículo blanco presuntamente conducido por el detenido.

Según los datos de prueba recabados por la autoridad, el conductor identificó a los jóvenes como presuntos vendedores de narcóticos ajenos al grupo delictivo al que supuestamente pertenecía, por lo que, desde el interior del automóvil, sacó un arma de fuego corta y disparó en repetidas ocasiones con la aparente intención de privarlos de la vida.

Como consecuencia del ataque, Cristian, de 18 años, falleció a causa de las heridas provocadas por los impactos de bala, mientras que su acompañante sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica y logró recuperarse.