Procesan a joven por asesinato de motociclista en Juárez

Jean Carlos “N”, de 24 años, fue notificado de la orden de aprehensión en un penal; el crimen ocurrió el 3 de noviembre en Hacienda Santa Clara

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León ejercieron acción penal mediante orden de aprehensión en contra de Jean Carlos "N", de 24 años de edad, por el asesinato de un motociclista el pasado 3 de noviembre en calles de la colonia Hacienda Santa Clara, en el municipio de Juárez.

Los elementos, adscritos a la subdirección de Investigación de Homicidios de la Fiscalía de Justicia, hicieron la notificación al sujeto al interior de un centro de Reinserción Social Estatal, donde ya estaba a disposición de un juez de control y de juicio oral penal de Nuevo León.

El agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Homicidios, con apoyo de la AEI, documentó su presunta responsabilidad por el ataque con arma de fuego en el cruce de las calles Hacienda Santa Lucía y Hacienda San Sebastián, en el primer sector de esa colonia.

Ese día, la víctima, Ángel, de 26 años de edad, iba en una motocicleta, cuando fue interceptado por el ahora detenido y por otro sujeto que lo aguardaban para reclamarle temas relacionados con un grupo delictivo.

Tras ser amenazado con un arma de fuego corta, la víctima bajó de la motocicleta y se alejó corriendo, pero le dispararon, cayendo sin vida con un impacto de proyectil en el tórax.