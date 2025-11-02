Procesan a hombre por transportar huachicol en Sabinas Hidalgo

El acusado fue detenido sobre la carretera a Nuevo Laredo, cuando se trasladaba a bordo de una unidad de carga pesada con 62,000 litros de hidrocarburo

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a un hombre por su presunta responsabilidad de transportar hidrocarburo de manera ilegal por el municipio de Sabinas Hidalgo.

Estos hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron sobre el kilómetro 100-70 de la autopista a Nuevo Laredo a José "N", quien trasladaba alrededor de 62,000 litros de hidrocarburo en dos contenedores aunados a una unidad de carga pesada.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, para después ser acreedor de la medida cautelar de prisión preventiva.

A través de la Fiscalía especializada de Control Regional en el estado de Nuevo León, se vinculó a este presunto delincuente por el delito de transporte ilícito de hidrocarburo, por lo que se otorgó un plazo de un mes para llevar a cabo la investigación complementaria.