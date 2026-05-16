Procesan a ex empleada bancaria acusada de fraude

Tras darse a conocer el caso, surgió un segundo denunciante que aseguró haber sido afectado con la desaparición de alrededor de 300 mil pesos

La ex empleada bancaria detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, señalada por presuntamente afectar el patrimonio de adultos mayores, ya fue internada en el Centro de Reinserción Social Femenil y vinculada a proceso.

La imputada, identificada como Grizelda “N” fue denunciada inicialmente por un habitante del municipio de Allende, quien detectó un faltante de aproximadamente 12 millones de pesos en sus cuentas bancarias.

Tras darse a conocer el caso, surgió un segundo denunciante que aseguró haber sido afectado con la desaparición de alrededor de 300 mil pesos de su cuenta bancaria.

La mujer fue detenida el pasado martes por policías municipales de Santiago y posteriormente presentada ante un juez de control.

Autoridades informaron que la ex empleada bancaria permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones correspondientes y se desarrolla su proceso legal, siendo vinculada a proceso como presunta responsable de un delito.