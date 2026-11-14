Procesan a dos sujetos por secuestro y doble crimen en Monterrey

Elementos policiales sorprendieron a los probables responsables al interior del local comercial donde ocurrieron los lamentables sucesos.

Dos hombres identificados como Luis “N”, de 38 años, y Mario “N”, de 31, fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado, por hechos ocurridos al interior de una taquería ubicada en la colonia Valle Verde, en el municipio de Monterrey, donde el pasado 7 de noviembre dos hombres perdieron la vida.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, durante la audiencia celebrada este 13 de noviembre se determinó vincular a proceso a ambos investigados, por lo que se estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Las víctimas fueron identificadas como Alex, de 28 años, y otro hombre de aproximadamente 20 años, de quien no se proporcionaron mayores datos de identidad.

Dinámica de los hechos y agresión

Según las investigaciones de la Fiscalía, el día de los hechos ambos imputados mantenían privadas de su libertad a las víctimas al interior del establecimiento. Durante estos acontecimientos, Alex fue lesionado en el abdomen.

Posteriormente, los ahora investigados habrían salido del negocio y regresado acompañados de otro sujeto, a quien también privaron de la libertad, para después bajar la cortina del establecimiento.

La indagatoria señala que Mario “N” salió del lugar en compañía de este tercer sujeto, mientras que Luis “N” presuntamente golpeó al hombre de 20 años. Momentos después, cuando Mario regresó, ambos imputados habrían atacado con un cuchillo a las dos víctimas, provocándoles múltiples lesiones que finalmente les causaron la muerte.

Los dos hombres permanecieron en el establecimiento hasta que fueron sorprendidos por elementos de la Policía, quienes intervinieron y realizaron las acciones correspondientes para su captura.