Problema de salud reduce su vida a cuatro paredes; busca apoyo

“Me encantaría salir al parque, me gustaría visitar a mi mamá al panteón, yo no la pude enterrar, no la pude ver esas últimas semanas que estuvo en el hospital no la pude visitar y eso me duele me puede, pero me encantaría poder algún día ir a visitarla a su tumba y por mi propio pie. Me encantaría mucho”, indicó.