Probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas hoy en Nuevo León

De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvia es del 60 por ciento para Monterrey y su área metropolitana; 70 por ciento en la región norte

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Protección Civil Nuevo León emitió una alerta este viernes ante la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, principalmente en diversas regiones del estado.

El aviso señala que la presencia de una línea seca, un canal de baja presión y la aproximación de un sistema frontal incrementarán la posibilidad de precipitaciones, acompañadas de descargas eléctricas, con mayor énfasis en las regiones norte, citrícola y oriente, así como lluvias aisladas en el área metropolitana de Monterrey, manteniéndose un ambiente caluroso.

De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvia es del 60 por ciento para Monterrey y su área metropolitana; 70 por ciento en la región norte; 60 por ciento en la región citrícola; 60 por ciento en la región oriente; y 40 por ciento en la región sur y montañosa.

Entre los municipios con mayor probabilidad se encuentran Bustamante, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Doctor González, Cerralvo, China, Santa Catarina, Monterrey, Santiago, Los Ramones, Cadereyta, Montemorelos, Linares y Galeana.

Asimismo, se esperan vientos de componente sureste a noreste, con rachas fuertes en la región oriente y el área metropolitana, mientras que en el resto del estado se prevé intensidad moderada.

Las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, conducir con precaución y mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene vigilancia permanente y se informará oportunamente cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, con base en información de la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional.