Privan de la libertad a mamá de 16 años y su bebé en Montemorelos

La mamá de la joven madre y el pequeño bebé, dijo que alcanzo a llamar por teléfono celular indicando que viajaban en dirección a Ciudad Victoria

Una madre de familia de 16 años de edad fue privada de su libertad junto con su pequeño bebé, por su expareja en Montemorelos en dirección a Ciudad Victoria Tamaulipas.

De acuerdo a una fuente policiaca ligada a las investigaciones señaló que los acontecimientos se registraron al mediodía del jueves por lo que se encendieron las alertas.

En la denuncia por una madre de familia señaló que su hija de 16 años de edad y su bebé de apenas 15 días de nacido fueron abordados a un vehículo de aplicación Didi por la ex pareja de la jovencita, según lo hizo por la fuerza.

Declaró que los hechos se registraron desde la rotonda del tiempo entrada a colonia Ladrillera, en dirección a la carretera que dirige Avenida Capitán Alonso de León para posterior tomar carretera nacional en dirección a Ciudad Victoria.

Presuntamente el hombre obligó a la jovencita abordar un vehículo con placas de circulación, XJK062D sin que se especificara de que estado.

Las autoridades policiacas encendieron las alertas en el tramo de la carretera nacional y solicitar un apoyo de diversos municipios colindantes a donde sucedió la privación de la libertad.

La mamá de la joven madre y el pequeño bebé, dijo que alcanzo a llamar por teléfono celular indicando que viajaban en dirección a Ciudad Victoria, luego la llamada se les apago repentinamente.