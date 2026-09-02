Priorizará Congreso acuerdos para cerrar Legislatura sin rezago

El Congreso de Nuevo León inició su Tercer Año Legislativo con la diputada del PRD, Perla Villarreal al frente de la nueva Mesa Directiva

El Congreso de Nuevo León arrancó su tercer año legislativo correspondiente a la septuagésima séptima legislatura.

Previo a la apertura, se instaló la nueva Mesa Directiva que presidirá la diputada del PRD, Perla Villarreal.

Ya instalada, se nombró una comisión de cortesía para recibir al Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, quien acudió en representación del gobernador Samuel García.

También se recibió al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y al fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar.

Durante la sesión, la expresidenta Itzel Castillo rindió su informe correspondiente al Segundo Año Legislativo.

Posterior a este acto, se dio el uso de la palabra a cada diputado representante de los Grupos Legislativos para exponer su postura sobre lo que esperan del Tercer Año Legislativo.

Rocío Montalvo, de la fracción Independiente Únete Pueblo, dijo que es importante que el presupuesto se dirija en beneficio de la gente.

Guadalupe Rodríguez, del PT, señaló que es relevante que en el Congreso se construyan acuerdos para fortalecer el marco jurídico de Nuevo León.

Claudia Chapa, del PVEM, aseguró que este último año es decisivo para sacar adelante los temas pendientes para no heredar asuntos a la siguiente legislatura.

“Este año, este año decisivo”, expuso, “Nuevo León necesita certeza, necesita un presupuesto y responder a los retos que requiere la sociedad”.

Villarreal, de PRD, dijo que el Congreso no debe detenerse con la aprobación de una ley; tiene que ir más allá para el beneficio de los ciudadanos.

“Es el momento de recuperar el valor de la política; sigamos resolviendo por Nuevo León”, expresó.

Grecia Benavides, de Morena, señaló que el poder solo tiene sentido cuando se pone a disposición de la gente.

“Este Congreso no le pertenece a ningún partido, no le pertenece a ninguna mayoría”, expresó.

Melisa Peña, de Movimiento Ciudadano, afirmó que en el Congreso se necesita que haya más acuerdos y más voluntad.

“Diputadas y diputados, nos queda un año, es momento de darlo todo”, manifestó.

Heriberto Treviño, del PRI, indicó que el tercer año legislativo es el inicio de un año crucial para construir un futuro colectivo.

“Que cada norma aprobada sea un acto de justicia”, resaltó, “legislar con firmeza y con rigor es lo que esperan los ciudadanos de nosotros”.

Ignacio Castellanos, del PAN, expuso sobre la Agenda Mínima Temática que abordarán en el presente periodo, en donde consideró imperativo frenar las extorsiones que sufren nuestros empresarios.

Como presidenta del Congreso, Perla Villarreal reafirmó su compromiso de hacer buena política en el Poder Legislativo.

“Este es un congreso plural, pero la pluralidad no debe ser pretexto para la parálisis”, remarcó.

Al arranque del nuevo año legislativo acudieron alcaldes, dirigentes de partidos, representantes del Poder Judicial y de órganos autónomos.