Priorizar el cuidado del autoestima; Claves para ser feliz

La carente estima por nosotros mismos es frecuente en la sociedad debido a que la apreciación de la propia persona se basa en los referentes externos

El autoestima podría definirse como "el amor y cuidado hacia nosotros mismos, el cual es independientemente de los logros, fortalezas o debilidades. Es el amor del simple hecho de ser seres humanos".

Según el doctor Javier Gutiérrez Ornelas, especialista en mindfulness, los miembros de la sociedad cuentan con baja autoestima desde temprana edad, debido a que el amor propio crece en referencia a la apreciación de las personas de su entorno.

Inicia desde etapas escolares, en donde los menores inician con la competitividad en calificaciones, y basan su valor en los resultados obtenidos en sus evaluaciones.

Aseguró que la baja autoestima puede mostrarse a través de diversas emociones y conductas como el sentirse culpable, carente de valor, así como sentimientos de vergüenza y rechazo hacia la propia persona.

El especialista afirmó que la autoestima no es innata, por lo que se tiene que desarrollar con el paso del tiempo desde círculos cercanos como la familia.

Es por ello, que una de las formas de trabajar el alta autoestima es "conectar con el momento presente". De acuerdo con el doctor Gutiérrez, los factores que determinan nuestra baja autoestima pueden ser originados por heridas de la infancia, por lo que un primer paso sería el identificar dichos sentimientos o momentos que marcaron la historia de la persona para ponerlo en perspectiva y compararlo si esos ideales aún "nos define".

El situarse en el presente ayuda a que se fomente dicha apreciación en la propia persona.

"Nos revalorizamos y vamos generando un espacio de conciencia que nos va dando una mayor autocompasión y empezamos a cuidarnos y amarnos en el aquí y en el ahora. [...] Seguimos luchando por nuestras metas, pero ya no imponiendo nuestra felicidad y nuestro valor, porque somos conscientes de que valiosos ya somos y que lo que logremos será una aportación para el mundo y para nosotros mismos" recalcó el especialista.

Explicó que una de las herramientas más importantes que también puede ayudar a fomentar el autoestima es el cambiar nuestros objetivos por nuestros valores.

"Yo quiero lograr algo en mi vida, pero en ese logro que voy a querer desarrollar tengo que ver que valores estoy usando. [...] Todos los valores que uso para alcanzar la meta como la dignidad, la perseverancia, la honestidad, son los que realmente me hacen fuerte" detalló.

Sin embargo, también sugirió que el poner el práctica la gratitud ayuda a fomentar este amor propio.

"El solo hecho de estar vivos, de estar respirando, de estarnos relacionando, nos va generando un estado de empoderamiento para poder nosotros tener esa calidad de vida más estable" explicó.

Concluyó que las personas que comiencen a poner en práctica estas herramientas podrán ver reflejados los resultados en la disminución del estrés, estado de calma, emprender situaciones con confianza y mayor resiliencia en la vida cotidiana.