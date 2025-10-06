Primera etapa de interconexión estará en seis meses

Hace casi dos semanas fue que iniciaron las obras de la interconexión que conectaría estos dos municipios de una manera más rápida y eficaz

La interconexión Monterrey - San Pedro ya inició y el alcalde sampetrino, Mauricio Farah indicó que la primera etapa estará lista en los próximos seis meses.

“Lo iniciamos hace semana y media y vamos en tiempo y forma, es la primera etapa que son los pluviales principales para poder hacer esa avenida y esa es la primera etapa, faltan tres más y ahorita vamos muy bien. Son seis meses de la primera etapa, pero el proyecto en total sería de casi dos años”, dijo Mauricio Farah.

Por su parte, el diputado coordinador del grupo legislativo del PAN, Carlos de la Fuente dijo que este proyecto es un legado que dejó el alcalde Mauricio Fernández, quien falleció el pasado 23 de septiembre, por lo cual ve importante que sí se termine.

“Me gustaría que esa obra se terminara por el bien de San Pedro y por el Legado del ingeniero Mauricio Fernández que muchos años lo impulsó, batalló mucho para conseguir los terrenos, el apoyo del estado y que bueno que sí se logró. Él deja un gran legado con esto, hizo mucho por San Pedro y lo llevó a ser el municipio más importante de América Latina”, agregó Carlos de la Fuente.

Fue el pasado 25 de septiembre que el alcalde sustituto de San Pedro, Mauricio Farah dio el banderazo de inicio de obra de la interconexión vial junto al secretario general, Luis Susarrey y María de los Ángeles Galván, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Esta obra está financiada por parte del gobierno estatal, el de San Pedro y de Monterrey, por parte del estado se aportaron $200 millones, San Pedro aportó $540 millones, la Fundación Montemayor aportó $300 millones de pesos y Monterrey con $160 millones de pesos, dando un total de $1,200 millones para esta obra.