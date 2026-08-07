PRI y PAN condicionan Presupuesto 2027 a nombrar Tesorero

MC rechaza el argumento y acusa a la oposición de buscar pretextos para frenar el Paquete Fiscal, cuya aprobación vuelve a estar en riesgo

Antes del proceso de elaboración del Paquete Fiscal 2027, las posturas entre las bancadas del PRI y PAN, y la de Movimiento Ciudadano, vuelven a confrontarse sobre la designación del titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado.

Mientras el PRI y el PAN sostienen que la falta de un Tesorero impedirá la aprobación del próximo presupuesto, Movimiento Ciudadano afirma que ese argumento solo busca justificar la falta de acuerdos políticos.

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, reiteró que no existen condiciones para aprobar el Paquete Fiscal si el gobernador Samuel García no envía una propuesta para designar al titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería.

“No ha habido acuerdo, hay que ser realistas. Si no hubo acuerdo en el 2026, cuando todavía no estaba el tema electoral, menos hoy”, expresó.

El legislador también cuestionó la situación actual de la dependencia estatal.

“Hoy no hay nadie en la Tesorería de Nuevo León, ni siquiera un encargado del despacho. No sé qué figura tenga el que hoy se ostenta”, señaló.

Carlos Garza presentó su renuncia como Tesorero estatal, la cual se hizo efectiva el 2 de enero de este año. Tras su salida, el gobernador designó a Ulises Carlín como encargado del despacho mientras enviaba al Congreso una propuesta para nombrar a un nuevo titular.

Sin embargo, ocho meses después, el Poder Legislativo aún no ha recibido una candidatura para ocupar el cargo de manera definitiva.

Ante este escenario, las bancadas del PRI y PAN han advertido que la ausencia de un Tesorero podría impedir nuevamente la aprobación del Presupuesto, como ocurrió para el ejercicio fiscal 2026.

En contraste, Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, rechazó ese argumento y sostuvo que la falta de un titular en la Tesorería no es un impedimento legal para presentar el Paquete Fiscal.

“Tuvimos a Carlos Garza como titular de la Tesorería y tampoco tuvimos presupuesto”, afirmó. “Ellos (PRI y PAN) buscan excusas y pretextos para no alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo”.

La legisladora subrayó que la Constitución otorga al gobernador la facultad de presentar el proyecto presupuestal.

“Dentro de la misma Constitución es facultad del Gobernador presentar el presupuesto, es decir, no es el Tesorero. No necesitamos a un Tesorero formal como ellos quieren, sino simplemente la acción de enviar este Presupuesto”, dijo.

Pámanes advirtió que una eventual falta de aprobación del Paquete Fiscal 2027 pondría en riesgo las finanzas estatales y afectaría la operación de diversas áreas del Gobierno.