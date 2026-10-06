PRI, PAN y MC suman diputados tras reconfigurar bancadas

Diputados locales informaron el cambio de bancada en una sola sesión, reconfigurando por completo la composición del congreso.

En una sola sesión, la configuración del Congreso del Estado sufrió un cambio luego de que varios diputados informaran a la Mesa Directiva su decisión de migrar a bancadas distintas.

Como se había anunciado desde el fin de semana, los legisladores Brenda Velázquez y Francisco del Bosque dejaron el Grupo Legislativo de Morena para unirse a la bancada de Movimiento Ciudadano.

Con este movimiento, la fracción emecista pasaba a tener la mayoría en el Congreso y con ello podría solicitar la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri).

Sin embargo, en la misma sesión de este lunes se dieron a conocer otros cambios.

Rocío Montalvo, quien permanecía en la fracción Independiente, dio a conocer que se integraría a la bancada del PAN.

Tan solo unos minutos después, se informó que Perla Villarreal dejaría de representar al Grupo Legislativo del PRD para regresar al PRI, partido en el que ha militado por varios años.

Con estos ajustes, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se quedaron empatados con 11 diputados cada uno.

Debido a que el PAN es la fuerza que cuenta con más legisladores electos por el principio de mayoría relativa, es decir, que ganaron su elección en las urnas, se mantuvo a Carlos de la Fuente como presidente de la Cocri.

“Lo que leímos en el artículo 61, en el caso de empate tiene que ver cuántos son de mayoría y en el caso de empate de mayoría, hay que ver el número de votos que sacaron los diputados que están aquí en el Congreso, no los partidos, los diputados que representa”, informó De La Fuente.

“La mayoría Acción Nacional, segundo lugar el PRI o primera minoría y el tercero Movimiento Ciudadano”.

El resto de los grupos legislativos quedó conformado de la siguiente manera: Morena con 6; PVEM con 1; PT, con 1 y Rodrigo Montemayor, sin partido.

PAN: 11

PRI: 11

Movimiento Ciudadano: 11

Morena: 6

PVEM: 1

PT: 1

Sin Partido: 1

Deja de existir en el Congreso: PRD e Independiente