PRI, Morena y PT rechazan reunión sobre Presupuesto 2027

Se convocó a legisladores, dirigentes de partidos, cámaras empresariales y universidades para avanzar con la revisión del Paquete Fiscal 2027

A pesar de que fueron invitados con anticipación por el Gobernador Samuel García, diputados del PRI, Morena y del Partido del Trabajo (PT) descartaron participar en la reunión convocada para este miércoles, en la que se hará un análisis previo del Paquete Fiscal 2027.

Tomás Montoya, coordinador de la bancada de Morena, mencionó que esperarán los plazos legales para abordar el tema del presupuesto.

“No por el momento (ir a la reunión), no tenemos pensado que así sea”, admitió el líder morenista. “Creemos que en todo caso el Presupuesto 2027 tiene plazos formales que establece la ley; se tendrán que agotar esos plazos y cuando esos plazos se cumplan, ahí estaremos para dialogar”.

El 18 de agosto, García convocó a legisladores, dirigentes de partidos, cámaras empresariales y universidades para avanzar con la revisión del Paquete Fiscal 2027.

La cita está programada para este miércoles en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado.

Diputados señalan falta de condiciones para negociar

Javier Caballero, diputado del PRI, dijo que la principal razón de su ausencia es porque actualmente no hay Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para saber cuánto dinero le toca a Nuevo León.

También consideró importante que hasta el momento no hay designado un Tesorero de manera legal.

“Primero, qué vas a negociar si no hay un Proyecto de Egresos de la Federación no sabemos cuál es el dinero que va a administrar Nuevo León”, manifestó. “En segunda instancia seguimos sin tener un Tesorero establecido como tal; nosotros buscamos las figuras jurídicas y además buscamos el respeto que merece el Poder Legislativo y es que el Ejecutivo mande una propuesta en determinado momento”.

Guadalupe Rodríguez, del PT, mencionó que su ausencia corresponde a que no se logró la convocatoria.

“Lo que pasa es que no hay nadie”, expresó, “es una reunión en donde la convocatoria no se logró, necesitan repensar y hacer un planteamiento nuevo y los compañeros aquí en el Congreso también ponernos de acuerdo”.

Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso, coincidió en que no hay un proyecto sobre el cual se tenga que debatir.

Llama Miguel Flores al diálogo

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, hizo un llamado los diputados de la Legislatura 77 a privilegiar el diálogo y evitar que la discusión del Presupuesto 2027 se convierta en una disputa política.

Tras asistir a la Sesión Solemne del arranque del Tercer Año Legislativo, el funcionario estatal manifestó su confianza en que los legisladores actúen con madurez política y construyan acuerdos que permitan avanzar en las iniciativas pendientes y, particularmente, en la aprobación del paquete presupuestal.

Flores Serna se refirió también a la reunión convocada para este 2 de septiembre con legisladores, con el propósito de abrir el diálogo sobre el Presupuesto y buscar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Ojalá y sea el inicio de un periodo de muchos acuerdos y que se vengan muchas cosas buenas para Nuevo León. Tenemos la disposición de generar diálogo; mi posición debe ser muy responsable y buscar el cómo sí sacar acuerdos”, indicó el funcionario estatal.

El Secretario General de Gobierno llamó a los diputados a colocar el interés de la ciudadanía por encima de diferencias partidistas y pidió que la discusión presupuestal se desarrolle con altura de miras.