PRI entrega informes de sus 10 diputados en el Congreso de NL

La bancada presentó sus reportes del segundo año legislativo, periodo en el que el Pleno aprobó 33 iniciativas promovidas por el grupo

Los 10 diputados locales del Grupo Legislativo del PRI cumplieron con la entrega de sus informes de actividades correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Septuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado.

Encabezados por su coordinador, Heriberto Treviño Cantú, los legisladores presentaron sus respectivos documentos ante la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI), en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

Cada informe reúne las principales acciones realizadas durante el último año en materia legislativa, de gestión y representación ciudadana, con iniciativas y propuestas enfocadas en atender las necesidades de las familias de Nuevo León.

Treviño Cantú destacó que la bancada priista mantuvo una agenda centrada en temas como el fortalecimiento de la capacitación policial, el combate a la extorsión, la protección al personal de seguridad privada, así como la defensa de los derechos de las víctimas.

También resaltó el trabajo realizado en materia de igualdad entre mujeres y hombres, corresponsabilidad familiar, protección de niñas, niños y adolescentes, movilidad segura y fortalecimiento de las capacidades de los municipios.

“El informe de actividades que estamos presentando cada uno de mis compañeras y compañeros Diputados representa una rendición de cuentas, pero también un compromiso renovado para seguir trabajando con responsabilidad, honestidad y cercanía con las familias de Nuevo León”, señaló el coordinador priista.

Agregó que el objetivo del grupo legislativo ha sido impulsar acuerdos que generen mejores condiciones de vida para la ciudadanía, mediante iniciativas y puntos de acuerdo orientados a resolver problemáticas reales del estado.

Durante el segundo año de ejercicio constitucional, el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó 33 iniciativas promovidas por el Grupo Legislativo del PRI, como parte del trabajo parlamentario realizado por sus integrantes.