Prevenden depas sin permiso; carecen de aval Torres Sendero

Inmobiliaria Espacios oferta proyecto en área protegida del cerro del Topo Chico, mientras que municipio de Escobedo confirma que aún no lo ha autorizado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ni permiso tiene, y sin embargo, muy campante, desde el pasado 24 de octubre, la desarrolladora “Inmobiliaria Espacios” empezó a prevender los departamentos de su proyecto Torres Sendero, los cuales estarían ubicados en el municipio de Escobedo, según muestra en su sitio oficial, donde incluso publicó a algunos supuestos clientes realizando sus primeros pagos.

Lo cierto es que la empresa propiedad de José Antonio Treviño Posada no tiene ningún tipo de permiso por parte de Escobedo, según confirmó el propio municipio.

Incluso, ayer, el alcalde de ese municipio, Andrés Mijes, advirtió en entrevista que si todo el terreno, o una fracción de este, en el que se proyectan construir 21 torres para 1,680 departamentos, está dentro del Área Natural Protegida (ANP), la solicitud será rechazada.

Previamente, en un comunicado, el municipio reveló que la empresa ingresó a su Secretaría de Desarrollo Urbano un “proceso administrativo” para solicitud de permisos, pero que está detenido porque la empresa “Inmobiliaria Espacios” no ha presentado las autorizaciones de la Semarnat y el estado en materia de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental.

“Dicho trámite se encuentra incompleto y no ha podido avanzar, ya que la desarrolladora no ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni el Estudio Técnico Justificativo (ETJ), requisitos fundamentales emitidos por el estado y la federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Semarnat.

“Estos documentos son indispensables para evaluar los posibles efectos ecológicos y determinar la viabilidad de cualquier proyecto urbano dentro del territorio municipal”, indica el texto.

En entrevista, Mijes abundó que si llegaran a cumplir con esos requisitos, el municipio pondría lupa en el tema y no autorizarían que se construya dentro de la ANP.

“Quiero ser muy enfático y contundente con ese tema: no hemos otorgado un sólo permiso a ese desarrollo.

“Y también quiero ser muy enfático: en el Área Natural Protegida no se puede construir, así de sencillo, para que los vecinos ahí, de Lomas de Aztlán, tengan la certeza, todos los de San Genaro, tengan la certeza de que no vamos a permitir que se dañe el Área Natural Protegida”, indicó.

Pero aun así, hasta ayer seguía la preventa de los departamentos y en redes sociales se ofrecían descuentos de Buen Fin, según se lee en una publicación en redes sociales.

“Aprovecha el Buen Fin en Torres Sendero; solo esta semana de noviembre, descuentos únicos del 7 al 17 de noviembre”, indica la publicación.

INFO7 constató en llamada con uno de los vendedores que sigue la comercialización.

El vendedor de nombre César Martínez afirmó que ya se prevendieron alrededor de 20 departamentos de una torre, los cuales se pueden separar con $20,000 pesos y dando un enganche del 10% del costo.

Las unidades van desde los $1.5 hasta los $3.6 millones de pesos y detalló los esquemas de pago.

También afirmó que ya tienen todos los permisos y que las torres se construirán a lo largo de 10 años.

“Ahorita de los 80 tenemos ya como veintitantas separaciones, ya algunos clientes que nos han avanzado firmar; nos quedan alrededor de unas 57 unidades disponibles’’, mencionó el vendedor.