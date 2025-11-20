Prevenden departamentos pese a clausuras previas en proyectos

Inmobiliaria Espacios promociona megadesarrollo en área protegida de Nuevo León y, a la par, enfrenta cierres y denuncias ambientales en otros proyectos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Mientras la empresa Inmobiliaria Espacios presume ventas en el megadesarrollo que pretende construir —por cierto— en un área natural protegida del Cerro del Topo Chico, en otros municipios no tiene tanto que presumir, pues ya le han clausurado sus fraccionamientos.

Así, pese a sus muy promocionados “éxitos de ventas” recientes, lo cierto es que la empresa, propiedad de José Antonio Treviño Posada, carga un negro historial de quejas y hasta clausuras por violar la ley.

Además, aunque ya está recibiendo pagos de sus nuevos clientes, no la tiene fácil para construir su proyecto Torres Sendero, pues el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, le dijo ayer a INFO7 que si arranca la obra sin permisos, les clausurarán “inmediatamente”.

Mijes agregó que si “lastiman” el Área Natural Protegida del Cerro del Topo Chico, los denunciará ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Si empiezan a construir, pues yo les clausuro porque no tienen permiso; ahí voy y les detengo, y más si está la parte del área natural protegida, ahí con más ganas, ahí los denunciaría a la Profepa”, señaló.

La razón social de Inmobiliaria Espacios, la cual pertenece a José Antonio Treviño Posada, es “Promotora de Inmuebles Linda Vista S.A de C.V.,” según una constancia fiscal de la que este medio tiene copia.

A esta razón social, en marzo pasado, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, le clausuró un fraccionamiento en construcción, en el municipio de Juárez, porque durante una inspección no presentó la papelería que acreditara la existencia de todos los permisos y no atendió medidas dictadas por la autoridad.

El 25 de marzo, se procedió a imponer sellos de clausura, entre otros motivos, por mal manejo de residuos como escombros.

“Suspendimosunaconstrucción de Promotora de Inmuebles Linda Vista, S.A. de C.V., en Juárez, por no cumplirconlasmedidascorrectivas dictadas”, señala la publicación de la dependencia.

A eso se suman las decenas de quejas que hay contra sus desarrollos horizontales en los municipios de Zuazua, Escobedo, Apodaca, El Carmen, Salinas Victoria, García y Ciénega de Flores, según sus mismas publicaciones en redes sociales.

Fraccionamientos donde han quedado mal con varios clientes, desde largas esperas para entregar los inmuebles hasta la falta de documentación durante el proceso de escrituración.

Y es que en redes sociales existen varias quejas contra esta inmobiliaria; tal es el caso de Aracely Rodríguez, de Lagos de Zirándaro, en Juárez, quien buscó adquirir una casa por medio de esta empresa, que oferta un esquema de pagos del 30% con subcuenta de Infonavit y el 70% restante con la posibilidad a créditos bancarios.

Para esta cliente ya son dos años de un viacrucis para adquirir su hogar y la empresa sigue sin resolverle.

Diana Mendoza, de un fraccionamiento en Zuazua, es otro caso más; ella publicó que tiene cinco meses en espera de la entrega de su domicilio y la inmobiliaria no le da respuesta; mientras tanto, le están rebajando el crédito que adquirió para poder liquidar la propiedad.