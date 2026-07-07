Prevén tormentas en Monterrey y zona metropolitana

Protección Civil de Nuevo León informó que un canal de baja presión y circulación ciclónica aumentarán las lluvias este lunes

La formación de un canal de baja presión, reforzado por una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, incrementará el potencial de lluvias en diversas zonas de Nuevo León durante la tarde de este lunes, según el pronóstico emitido en el más reciente aviso meteorológico de Protección Civil Nuevo León.

Las autoridades informaron que las mayores probabilidades de precipitación se concentrarán en las regiones Sur y Montañosa, donde se registra un 60% de posibilidad de lluvia, seguidas por Monterrey, el Área Metropolitana y la Región Citrícola, que mantienen un 40%.

Por su parte, la Región Norte presenta un 30% de expectativa de tormentas, mientras que la Región Oriente se sitúa con el menor potencial, registrando un 20 por ciento.

“Durante esta tarde, un canal de baja presión, reforzado por una circulación ciclónica en niveles altos, incrementará el potencial de lluvias, con mayor probabilidad sobre las regiones Montañosa, Citrícola y Sur del estado”, informó Protección Civil estatal.

Asimismo, se prevé actividad pluvial en García, Linares, Montemorelos, Los Ramones, Cadereyta y Doctor González.

Hacia el sur del estado, las condiciones climatológicas adversas también amenazan a las localidades de Galeana, Rayones, Aramberri y General Zaragoza, donde se presentaron fuertes precipitaciones.

La dependencia estatal exhortó a la población a tomar precauciones ante posibles escurrimientos e inundaciones repentinas.

A pesar de que el pasado 3 de julio comenzó formalmente la canícula, el periodo más caluroso y seco del año, el pronóstico de precipitaciones se mantendrá activo en el estado durante los próximos días.