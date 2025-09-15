Prevén tormentas eléctricas en varias regiones de Nuevo León

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó que, de acuerdo con los radares meteorológicos, se esperan lluvias de ligeras a moderadas con tormenta eléctrica a partir de las 17:00 horas este domingo
Las precipitaciones afectarán principalmente las regiones oriente, metropolitana, citrícola, montañosa y sur del estado. Entre los municipios donde se prevé la presencia de lluvia se encuentran:
- Monterrey
- Apodaca
- Escobedo
- San Nicolás
- Salinas Victoria
- San Pedro
- Santa Catarina
- Juárez
- Guadalupe
- Cadereyta
- García
- Santiago
- Allende
- Montemorelos
- Hualahuises
- General Terán
- Linares
- Galeana
- General Bravo
- China
- Sabinas Hidalgo
Protección Civil señaló que desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene un monitoreo constante en coordinación con fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con el fin de alertar oportunamente a la población ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.
Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y evitar zonas de riesgo.