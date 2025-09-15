Info 7 Logo
Prevén tormentas eléctricas en varias regiones de Nuevo León

Por: Esmeralda Valdez

14 Septiembre 2025, 18:13

Las precipitaciones afectarán principalmente las regiones oriente, citrícola, montañosa, sur y el Área Metropolitana de Monterrey, donde ya comenzó la lluvia

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó que, de acuerdo con los radares meteorológicos, se esperan lluvias de ligeras a moderadas con tormenta eléctrica a partir de las 17:00 horas este domingo

Las precipitaciones afectarán principalmente las regiones oriente, metropolitana, citrícola, montañosa y sur del estado. Entre los municipios donde se prevé la presencia de lluvia se encuentran:

  • Monterrey
  • Apodaca
  • Escobedo
  • San Nicolás
  • Salinas Victoria
  • San Pedro
  • Santa Catarina
  • Juárez
  • Guadalupe
  • Cadereyta
  • García
  • Santiago
  • Allende
  • Montemorelos
  • Hualahuises
  • General Terán
  • Linares
  • Galeana
  • General Bravo
  • China
  • Sabinas Hidalgo

Protección Civil señaló que desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene un monitoreo constante en coordinación con fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con el fin de alertar oportunamente a la población ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y evitar zonas de riesgo.

