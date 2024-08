Prevén ‘sólo un camino rural’ en zona de La Huasteca

La carretera de 17 kilómetros que durante décadas existió en el interior de la Huasteca, pero que fue destruida por el paso de la tormenta tropical Alberto, podría nunca volver a construirse, pues en su lugar se perfila habilitar sólo un camino rural.

Y es que ni el estado ni la federación contemplan reconstruir la vía pues no tienen dudas que otra tormenta la destruiría, y, el primero, considera que sería “dinero tirado a la basura”.

También se antoja difícil que el municipio encabezado por Jesús Nava la reconstruya pues, para empezar, el área de comunicación indicó que no emitirían comentarios del tema.

Además, una obra de esta naturaleza, indicaron expertos, necesariamente demanda la colaboración del estado o federación. Hoy se cumplen dos meses de que la tormenta tropical “Alberto” azotó Nuevo León y, entre tantos daños, arrasó con la carretera, caminos, casas e instalaciones de Servicios y Agua y Drenaje (AyD) que estaban dentro de la Huasteca, en Santa Catarina.

En entrevista, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana estatal, Hernán Villarreal, afirmó que “ahorita” no tienen contemplado reconstruir la carretera y que incluso no saben quién haría en camino rural.

Sin embargo, señaló que la decisión final la tomarán al concluir las pláticas que están en curso entre el estado, municipio y dependencias federales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que es la que tiene la custodia del sitio.

“Estamos viendo que haya conectividad, no necesariamente pavimentada, porque ya nos dimos cuenta de que la naturaleza no respeta y para tratar de no ir en contra de la naturaleza, estamos analizando qué se puede hacer, que haya conectividad sin meterle cosas que luego se vayan a destruir”, dijo Hernán Villarreal.

En tanto, el delegado de la Conanp, Edgardo Sadot Ortiz, también dijo que ve muy difícil volver a autorizar una carretera en la zona porque incluso la normativa ni siquiera lo permite y desconoce quién la autorizó en el pasado.

Señaló que la dependencia sólo autorizará en la zona un “camino rústico” que no tenga pavimentación, iluminación ni señalamientos.

Comentarios