Prevén precipitaciones durante este fin de semana en la entidad

El domingo sería el día con mayor probabilidad de precipitaciones; autoridades también vigilan un posible frente frío para el 27 y 28 de octubre

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Lluvias ligeras a moderadas se esperan en Nuevo León durante el fin de semana, con una mayor probabilidad de precipitaciones para el domingo, de acuerdo con Protección Civil del Estado.

Aunque las lluvias podrían presentarse desde la noche de este jueves y continuar durante el viernes, se prevé una disminución en la probabilidad para el sábado; sin embargo, las condiciones podrían cambiar nuevamente durante las primeras horas del domingo.

También se contempla la posibilidad de precipitaciones en municipios como Monterrey, Guadalupe, Santiago, Allende, Linares, Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo, China y General Terán, entre otros.

Además, Protección Civil advirtió que se mantiene bajo vigilancia la posible llegada de un nuevo frente frío entre el 27 y el 28 de octubre.

“En la noche de este viernes tendremos lluvias que se puedan presentar, igualmente ocho vascos de forma ligera a moderada. El sábado tendremos ya menos la posibilidad de lluvias, pero sigue latente, lo cual el domingo estará desde amanecer o las primeras horas tendremos una alta posibilidad de lluvias de forma, insistimos, de ligeras a moderadas, prácticamente de forma generalizada todo el domingo y así estamos monitoreando la próxima entrada de un posible frente a frío a partir del 27-28 de este mes de octubre”, comentó Erick Cavazos, director de la corporación.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a no cruzar ríos, arroyos, vados ni corrientes de agua, así como a manejar con las luces encendidas, utilizar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad.

​