Prevén lunes nublado, con neblina y lloviznas en Nuevo León

Nuevo León tendrá este lunes cielo nublado, ambiente fresco, neblina y posibilidad de lloviznas aisladas, con temperaturas de 14 a 18 grados.

El ambiente fresco, la nubosidad y la presencia de neblina marcarán las condiciones del clima este lunes en Nuevo León, donde también se esperan lloviznas aisladas durante el día.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal, durante la mañana se esperan temperaturas de alrededor de 14 grados, con cielo nublado, llovizna y neblina.

Para la tarde, el termómetro alcanzará los 18 grados, mientras que continuará la nubosidad y la presencia de neblina en distintas zonas del estado.

Por la noche, la temperatura descenderá a los 16 grados, con cielo nublado y posibilidad de lloviznas ocasionales.

En cuanto a la calidad del aire, las autoridades reportaron condiciones buenas durante la jornada.

Protección Civil de Nuevo León recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas ante los cambios en las condiciones del tiempo.