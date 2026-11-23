Protección Civil de Nuevo León informó que el frente frío 8 traerá lloviznas, rachas de viento y mínimas de hasta 9 grados en el área metropolitana.

El ingreso del frente frío número 8 a Nuevo León traerá lluvias ligeras, rachas de viento y un descenso en las temperaturas durante los próximos días, de acuerdo con el aviso meteorológico de Protección Civil del Estado.

El sistema ingresará progresivamente durante la tarde y noche de este domingo, con posibilidad de lloviznas principalmente en las regiones Norte, Metropolitana y Sur.

Para el lunes se esperan lluvias ligeras e intermitentes, las cuales disminuirán gradualmente hacia el martes.

Masa de aire ártico, pronóstico térmico y recomendaciones

Sin embargo, la masa de aire ártico que acompaña a este frente frío provocará un ambiente más frío, principalmente durante el miércoles y jueves.

En el área metropolitana, las temperaturas mínimas descenderán de los 18 grados previstos para este domingo a 14 grados el lunes, 13 el martes, 12 el miércoles y hasta 9 grados para el jueves.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron conducir con precaución por el pavimento resbaladizo, abrigarse adecuadamente y mantenerse atentos a los avisos oficiales.