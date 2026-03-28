Prevén lluvias por ingreso del frente frío 42 en Nuevo León

Uno de los principales efectos será el incremento en la velocidad del viento, con rachas moderadas a fuertes provenientes del este y noreste

La llegada del Sistema Frontal número 42 a Nuevo León provocará un cambio en las condiciones del clima a partir de la noche de este viernes y durante la madrugada del sábado, con la presencia de vientos intensos, tolvaneras y lluvias aisladas, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal ingresará por la región norte del estado, extendiendo sus efectos hacia la zona metropolitana, oriente y región citrícola en las primeras horas del sábado.

Rachas de viento podrían alcanzar hasta 70 km/h

Uno de los principales efectos será el incremento en la velocidad del viento, con rachas moderadas a fuertes provenientes del este y noreste, que podrían generar tolvaneras en distintas zonas.

Las velocidades estimadas por región entre las 20:00 y las 00:00 horas son:

• Norte: 40 a 50 km/h

• Oriente: 50 a 60 km/h

• Metropolitana: 50 a 60 km/h

• Citrícola: 30 a 40 km/h

• Montañosa: 30 a 40 km/h

• Sur: 60 a 70 km/h

Las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden representar riesgos, especialmente en zonas abiertas o con estructuras expuestas.

Lluvias aisladas y descenso ligero de temperatura

Además del viento, se prevén lluvias ligeras y aisladas, que iniciarán en el norte del estado durante la noche del viernes y se desplazarán hacia otras regiones en el transcurso de la madrugada.

Estas condiciones estarán acompañadas de un ligero descenso en la temperatura, lo que marcará el cambio en el ambiente durante el fin de semana.

Autoridades mantienen monitoreo permanente

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil Nuevo León informó que se mantiene un seguimiento constante a la evolución del sistema frontal, en coordinación con instancias meteorológicas oficiales.

Las autoridades indicaron que cualquier cambio relevante en las condiciones del clima será comunicado de manera oportuna a la población.

Recomendaciones ante condiciones de viento

Ante el pronóstico, se emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

• Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

• Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables.

• Conducir con precaución ante posibles ráfagas fuertes.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y tomar precauciones para evitar incidentes durante el paso del sistema frontal.