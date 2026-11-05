Prevén lluvias por encima de lo normal en Nuevo León por El Niño

De noviembre de 2026 a enero de 2027 se estima que las precipitaciones superen en 10% el promedio histórico, de acuerdo con la Conagua

“El Niño” seguirá haciendo de las suyas, pues provocará que en Nuevo León llueva por encima de lo normal durante los meses de noviembre de 2026 a enero de 2027.

Se estima que durante este trimestre caerá 10 por ciento más lluvia que el promedio histórico, con lo que se mantendría la tendencia de precipitaciones intensas registrada en octubre, mes que cerró con lluvias tres veces superiores a lo normal y cinco veces mayores que las del mismo periodo del año pasado.

El fenómeno de “El Niño” es una anomalía climatológica que se presenta en el océano Pacífico, donde se calientan las aguas superficiales y se generan variaciones en los patrones climáticos. Estas pueden provocar, por ejemplo, que no llueva durante meses en los que normalmente se esperan precipitaciones intensas, como ocurrió en septiembre, y que suceda lo contrario en meses con menor humedad, como octubre y noviembre.

Si bien los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estiman que en diciembre y enero las lluvias estarán 16 y 18 por ciento por debajo de lo normal, respectivamente, para noviembre la dependencia prevé que se ubiquen 55 por ciento por encima del promedio. Al promediar los acumulados de cada mes y compararlos con el indicador histórico, el balance del trimestre resulta positivo.

En noviembre, diciembre y enero normalmente se acumulan 62.9 milímetros (mm) de lluvia, mientras que para este periodo se estiman 69.2 mm, volumen 10 por ciento superior al promedio.

Además, la cantidad pronosticada está 11 por ciento por encima de la lluvia registrada en el mismo periodo del ciclo anterior, de noviembre de 2025 a enero de 2026.

Durante la reunión para atender la temporada invernal del Comité Estatal de Contingencias Meteorológicas, la vocera de la Conagua en Nuevo León, María del Rayo Rivera Silva, indicó que el fenómeno referido seguirá intensificándose en la región noreste de México.

“Se prevé mayor actividad de sistemas frontales y condiciones húmedas en la parte noroeste y norte del país. Se espera que persista hasta la primavera de 2027 y que el evento se intensifique, con una probabilidad de 69 por ciento”, señaló la experta.

En octubre llovió intensamente en Nuevo León

En octubre pasado se registraron precipitaciones intensas, incluso superiores a las que no se presentaron en septiembre. Según datos de la Conagua, durante ese mes se acumularon 202 mm de lluvia, cuando el promedio histórico es de 65.5 mm; es decir, las precipitaciones estuvieron 216 por ciento por encima de lo normal.

Además, al comparar el acumulado con el de octubre del año pasado, las lluvias fueron 412 por ciento mayores, pues en ese mes se registraron apenas 40.2 mm.