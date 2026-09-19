Prevén lluvias por encima de lo normal en NL durante otoño

Las precipitaciones de octubre y noviembre casi duplicarían las registradas en el mismo periodo de 2025, según estimaciones de Conagua

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En Nuevo León ya se asoma un panorama más húmedo, luego de una temporada de lluvias raquítica, incluso durante septiembre, que suele ser el mes más lluvioso del año.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica que durante octubre y noviembre las precipitaciones estarán más de 20% por encima de lo normal y casi duplicarán los niveles registrados en esos mismos meses de 2025.

La meteoróloga de Conagua en Nuevo León, Dulce Cruz Torres, explicó a Info 7 que esta situación se debe a que en octubre y noviembre comienza a incrementarse la influencia de los frentes fríos, los cuales aportan mayor humedad a la región. Esto contrasta con el verano, cuando las lluvias fueron escasas debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Este fenómeno genera condiciones de viento en el Océano Atlántico que inhiben la formación de huracanes y tormentas tropicales.

¿Cuánta lluvia se espera en Nuevo León durante octubre y noviembre?

Para este fin de semana se esperan lluvias en la zona metropolitana de Monterrey, aunque no serán de gran intensidad.

Las precipitaciones previstas para el otoño podrían beneficiar a las presas del estado, que actualmente se encuentran, en promedio, al 60% de su capacidad, un nivel hasta 20 puntos porcentuales inferior al registrado hace exactamente un año.

De acuerdo con datos de Conagua, entre octubre y noviembre se esperan en conjunto 108.2 milímetros (mm) de lluvia, cifra 21% superior al promedio histórico de 89.6 mm y 96% mayor que los 55.2 mm registrados en el mismo periodo de 2025.

“Para octubre y noviembre esperamos una mayor influencia de frentes fríos y un mayor contenido de humedad; por eso prevemos lluvias por arriba del promedio”.

“Sin embargo, como se trata de un pronóstico a mediano plazo, todavía no podemos determinar si la precipitación será suficiente para aportar volúmenes importantes a las cuencas de las tres presas que abastecen al área metropolitana de Monterrey”, indicó Cruz Torres.

La Conagua detalló que para octubre se prevén 77.3 mm de lluvia, lo que representa un incremento de 18% respecto al promedio histórico de 65.5 mm para ese mes y de 91% frente a los 40.4 mm registrados en octubre de 2025.

Para noviembre se pronostican 30.9 mm, volumen 28% superior al promedio de 24.1 mm y 109% mayor que los 14.8 mm reportados el año pasado.

Cruz Torres señaló que, aunque la perspectiva de lluvias es favorable, es necesario mantener el cuidado del agua almacenada en las presas.

“No podemos determinar si esas lluvias serán suficientes o no. Lo que sí observamos es que octubre y noviembre estarán por arriba del promedio, situación que también está influenciada por el fenómeno de El Niño”.

“La recomendación es cuidar el agua. Con las altas temperaturas, muchas personas tienden a mojar banquetas o lavar superficies con manguera”.

“Debemos evitar ese tipo de prácticas y ahorrar la mayor cantidad posible. En el caso de los automóviles, lo ideal es lavarlos con cubeta y no con manguera. Hoy tenemos agua en nuestras presas, pero debemos seguir cuidándola”, señaló.

La especialista agregó que septiembre concluirá con precipitaciones por debajo de lo habitual.

“Septiembre prácticamente cerraría sin lluvias importantes; esperamos que termine con condiciones por debajo del promedio”, afirmó.

Se asoman chubascos para el fin de semana

De acuerdo con la Conagua, este fin de semana sí se presentarán lluvias en Nuevo León, aunque serán de baja intensidad y estarán lejos de los efectos asociados a una tormenta tropical o un huracán.

Cruz Torres indicó que estas condiciones obedecen precisamente al comportamiento actual del Atlántico.

“Este viernes esperamos probabilidad de lluvia, pero será de baja intensidad y de manera muy aislada. El sábado también podrían presentarse precipitaciones aisladas”.

“No son lluvias importantes que vayan a generar incrementos significativos en los almacenamientos y, para lo que resta de septiembre, tampoco esperamos cambios relevantes”.

“A partir del 23 y hasta el 26 de septiembre volverían a presentarse posibilidades de lluvia, aunque nuevamente serían chubascos aislados con acumulados menores a 20 milímetros”, explicó.

Mantiene septiembre déficit de agua

Para septiembre se mantiene el pronóstico de precipitaciones escasas. Una muestra de ello es que, hasta ahora, no se ha formado ningún huracán en la temporada de ciclones del Océano Atlántico, cuenca que influye directamente en las condiciones meteorológicas de Nuevo León.

Durante este mes se espera una acumulación de apenas 95.7 mm de lluvia, cantidad 40% inferior al promedio histórico y 7.5% menor que los 103.3 mm registrados en septiembre del año pasado.