Prevén lluvias para esta tarde en área metropolitana y citrícola

PC detalló que la probabilidad de lluvia es del 60% para las regiones sur y montañosa; del 30% en la región citrícola; y del 20% para el Área Metropolitana

Protección Civil de Nuevo León informó que durante la tarde de este miércoles se prevén lluvias en diversas regiones del estado, con mayor probabilidad en las zonas citrícola, sur y montañosa, además del área metropolitana, donde además podrían presentarse tormentas con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

De acuerdo con el aviso meteorológico vigente de las 15:00 a las 19:00 horas, las precipitaciones podrían extenderse durante la noche, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones del tiempo desde el Centro de Operaciones de Emergencia.

La dependencia detalló que la probabilidad de lluvia es del 60 por ciento para las regiones sur y montañosa; del 30 por ciento en la región citrícola; y del 20 por ciento para el Área Metropolitana, así como para las regiones norte y oriente.

Entre los municipios con posibilidad de registrar lluvias se encuentran Sabinas Hidalgo, Santa Catarina, García, Allende, General Terán, Santiago, Montemorelos, General Zaragoza, Rayones y Galeana.

Ante el pronóstico, Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar zonas inundadas, ríos y arroyos, conducir con precaución durante las precipitaciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las autoridades señalaron que continuarán vigilando la evolución de las condiciones meteorológicas para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la entidad.

LLUVIAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS

De: 15:00 a 19:00 horas

*Área Metropolitana de Monterrey

* Sabinas Hidalgo

* Santa Catarina

* ⁠García

* ⁠Allende

* ⁠General Terán

* ⁠Santiago

* ⁠Montemorelos

* ⁠General Zaragoza

* Rayones

* Galeana