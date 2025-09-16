Prevén lluvias fuertes con granizo en varias zonas de NL

La Protección Civil de Nuevo León informó que, de acuerdo con el monitoreo de radares, se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes

La Protección Civil de Nuevo León informó que, de acuerdo con el monitoreo de radares, se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y viento fuerte en las regiones norte, oriente, citrícola, montañosa y sur del estado.

En el área metropolitana se esperan lluvias aisladas e intervalos de chubascos, también con descargas eléctricas y la posibilidad de granizo.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil estatal señaló que se mantendrá el monitoreo constante a través de fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional, además de radares locales, para informar de manera oportuna cualquier situación relevante.