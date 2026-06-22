Prevén lluvias este domingo para la región sur y montañosa de NL

Tanto la región norte como oriente y cítricola podrían rondar entre el 20% y el 40%, acompañadas de rachas de viento que alcanzarían hasta los 50 km/h

A partir de las 14:00 horas de este domingo, se prevé que se registren fuertes precipitaciones en distintas regiones del área metropolitana, especialmente en la región citrícola, sur y montañosa del estado.

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León (PCNL), la probabilidad de lluvia en la zona sur y montañosa podría llegar hasta el 70%, mientras que para la zona metropolitana podría ser únicamente de 20%.

Tanto la región norte como oriente y cítricola podrían rondar entre el 20% y el 40%, acompañadas de rachas de viento que alcanzarían hasta los 50 km/h.

¿Dónde podrían presentarse las lluvias con mayor intensidad durante la tarde de este domingo?

Estas lluvias podrían presentarse con mayor intensidad en los municipios de:

Galeana

Iturbide

Rayones

Aramberri

Doctor Arroyo

General Terán

Linares

Montemorelos

En tanto, para los siguientes días se espera que las condiciones climatológicas se mantengan con un cielo despejado y con temperaturas cálidas que podrían llegar hasta los 36 °C.

Estas son algunas recomendaciones ante el pronóstico de lluvias en la entidad

Ante el pronóstico brindado de manera conjunta por Protección Civil Nuevo León, Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente, estas son algunas de las recomendaciones brindadas a la ciudadanía con el fin de salvaguardar su integridad: