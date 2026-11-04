Prevén fiestas decembrinas bajo cero en Nuevo León

Conagua pronostica que el fenómeno de "El Niño" continuará influyendo en las condiciones climatológicas de Nuevo León durante los próximos meses

El fenómeno de El Niño continuará influyendo en las condiciones climatológicas de Nuevo León durante los próximos meses. De acuerdo con las perspectivas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), existe un 95 por ciento de probabilidad de que el fenómeno se mantenga en una fase muy fuerte, con posibilidades de intensificarse durante el cierre de 2026.

María del Rayo Rivera Silva, meteoróloga de la Conagua, explicó que este comportamiento podría prolongarse hasta la primavera de 2027.

“Se espera que persista hasta la primavera de 2027 y que el evento se intensifique con un 69% de probabilidad”, agregó.

La presencia de El Niño favorecerá cambios en los patrones atmosféricos, provocando que las masas de aire relativamente frías y secas se desplacen más hacia el norte de México, además de modificar la trayectoria de la corriente en chorro.

Esto ocasionaría que durante noviembre y diciembre las bajas temperaturas coincidan con periodos de lluvia, debido a una mayor actividad de sistemas frontales y condiciones húmedas en distintas regiones del país.

“Se prevé mayor actividad de sistemas frontales y las condiciones húmedas en la parte noroeste y norte del país”, agregó Rivera Silva.

En cuanto a las perspectivas de precipitación para Nuevo León, la meteoróloga detalló que noviembre de 2026 podría registrar un 55% por arriba del promedio anual; sin embargo, para diciembre se estima un 16% por debajo de la media, mientras que enero de 2027 presentaría un déficit del 18%.

Para la temporada invernal 2026-2027 se pronostica el ingreso de un total de 56 frentes fríos, de los cuales cuatro ya se han registrado.

Por su parte, Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, señaló que los primeros sistemas frontales dejaron precipitaciones importantes, incluso comparables con las generadas por una tormenta tropical.

El funcionario explicó que, aunque El Niño suele favorecer una mayor actividad de huracanes en el océano Pacífico, para la región noreste del país se espera una reducción en la presencia de sistemas tropicales, así como un descenso en las temperaturas.

“El fenómeno de El Niño pega con más huracanes en la zona del Pacífico, pero para nuestra zona es reducción de huracanes o sistemas tropicales, pero las temperaturas las va a disminuir, que significa que sí podemos tener una Navidad, una Navidad con sistema frontal que sí se combina con ligera humedad por debajo de los 0 grados”, dijo Cavazos.

Este escenario abre la posibilidad de que durante las celebraciones navideñas se presenten temperaturas por debajo de los cero grados, principalmente en las zonas montañosas del estado, donde podrían observarse paisajes blancos como consecuencia de las condiciones invernales.

Ante este panorama, el Gobierno de Nuevo León instaló el Consejo de Protección Civil del Estado para la Temporada Invernal, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y establecer estrategias de atención ante las bajas temperaturas, lluvias y posibles contingencias.