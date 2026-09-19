Prevén en Nuevo León lluvias, rayos y fuertes vientos en la noche

Protección Civil de Nuevo León prevé lluvias moderadas, actividad eléctrica y ráfagas de viento durante la noche de este jueves y madrugada del viernes.

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Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de precipitaciones moderadas que afectarán a la entidad durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes 18 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el boletín oficial, coordinado con información de la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno es ocasionado por la interacción de un canal de baja presión con una vaguada en altura. Las autoridades pronostican que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento moderadas en diversas regiones del estado.

Probabilidad de precipitaciones por región

El sistema meteorológico impactará de manera desigual al territorio nuevoleonés, registrando las siguientes probabilidades de lluvia para el periodo comprendido entre las 18:00 y las 02:00 horas:

• Zona Citrícola: 60% (la región con mayor probabilidad)

• Zona Norte: 40%

• Zona Oriente: 40%

• Zona Metropolitana: 40%

• Región Montañosa y Sur: 30%

Medidas de prevención y recomendaciones

Ante el riesgo de encharcamientos, corrientes repentinas y vientos moderados, el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

• Asegurar objetos en patios y azoteas que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

• Evitar por completo cruzar zonas inundadas, corrientes de ríos, arroyos o pasos a desnivel con acumulación de agua.

• Conducir con precaución, reduciendo la velocidad y encendiendo las luces intermitentes ante el pavimento resbaladizo.

• Mantenerse informado únicamente a través de los canales y fuentes oficiales de comunicación.

Las autoridades estatales mantienen una vigilancia permanente sobre la evolución de este sistema meteorológico y aseguraron que continuarán informando puntualmente sobre cualquier cambio significativo en las condiciones del tiempo.